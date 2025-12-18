Die Initiative «Genesis Mission» war Ende November von Präsident Donald Trump per Dekret ins Leben gerufen worden. Das Programm soll staatliche Forschungsdatensätze nutzen, um KI-Modelle zu trainieren. Dazu soll eine Plattform geschaffen werden, die Supercomputer und Datensätze des Landes verknüpft, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen. Trump hat den Sieg im KI-Wettrennen gegen China zu einer Priorität erklärt. Das Programm soll die Wissenschaft vorantreiben und die Abhängigkeit von ausländischer Technologie verringern, hiess es damals aus dem Ministerium.