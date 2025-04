«Konsumenten berichten von mehreren Warnsignalen, die das Rezessionsrisiko erhöhen», betonte die Expertin der Uni Michigan, Joanne Hsu. «Die Erwartungen hinsichtlich der Geschäftslage, der persönlichen Finanzen, der Einkommen, der Inflation und der Arbeitsmärkte haben sich in diesem Monat weiter verschlechtert.» Der Anteil der Amerikaner, die im kommenden Jahr mit einer höheren Arbeitslosigkeit rechnen, ist inzwischen so hoch wie seit der globalen Finanzkrise 2009. «Dieses mangelnde Vertrauen in den Arbeitsmarkt steht in krassem Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als robuste Ausgaben vor allem durch starke Arbeitsmärkte und Einkommen gestützt wurden», hiess es.