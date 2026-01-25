Mit dem Geschäft solle die ⁠heimische Produktion von kritischen und strategischen Rohstoffen gefördert werden, die für die Halbleiterlieferkette und die nationale Sicherheit der USA unerlässlich seien, so ein Beamter ​des CHIPS-Büros im US-Handelsministerium laut «FT». Die Regierung in ‌Washington will die Abhängigkeit von China bei ‍wichtigen Rohstoffen verringern. Peking hat seine Vormachtstellung bei diesen Rohstoffen in der Vergangenheit als ​Druckmittel bei Handelsverhandlungen eingesetzt. Im vergangenen Jahr hatte sich die US-Regierung bereits an den Unternehmen MP Materials, Lithium Americas und Trilogy Metals beteiligt.