Die US-Armee habe am Samstag vier Drohnen abgeschossen, die auf einen US-Zerstörer im Roten Meer zusteuerten, gab die für den Nahen Osten zuständige Leitstelle des US-Militärs Centcom bekannt. Die Flugkörper seien von Gebieten im Jemen gestartet worden, die von den aufständischen Huthi kontrolliert würden. Die mit dem Iran verbündeten Huthis greifen seit Wochen Handelsschiffe in der Strasse von Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres an. Sie wollen damit die Palästinenser im Gazakrieg unterstützen.