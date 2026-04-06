Diese ⁠könnte zu einem dauerhaften Ende des Krieges führen, berichtete das ‌Nachrichtenportal Axios am Sonntag (Ortszeit) unter ‌Berufung auf vier US-amerikanische, ​israelische und regionale Insider, die mit den entsprechenden Gesprächen vertraut sind. Diskutiert werde ein Abkommen in zwei Phasen. Zunächst solle die 45-tägige Waffenruhe in ‌Kraft treten, um über ein endgültiges Ende der Kämpfe zu verhandeln.

In der zweiten Phase solle dann ein ​entsprechendes Abkommen geschlossen werden, heisst es ​in dem Bericht. Die ​Waffenruhe könne bei Bedarf verlängert werden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte ‌den Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das Weisse Haus und das US-Aussenministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen nach ​einer ​Stellungnahme.

Unterdessen setzte US-Präsident ⁠Donald Trump der Regierung in Teheran ​ein Ultimatum. Der ⁠Iran müsse die Strasse von Hormus bis ‌Dienstagabend wieder öffnen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) der US-Zeitung «Wall Street Journal». Andernfalls drohten dem ‌Land Angriffe auf seine kritische ​Infrastruktur.

(Reuters)