Diese könnte zu einem dauerhaften Ende des Krieges führen, berichtete das Nachrichtenportal Axios am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf vier US-amerikanische, israelische und regionale Insider, die mit den entsprechenden Gesprächen vertraut sind. Diskutiert werde ein Abkommen in zwei Phasen. Zunächst solle die 45-tägige Waffenruhe in Kraft treten, um über ein endgültiges Ende der Kämpfe zu verhandeln.
In der zweiten Phase solle dann ein entsprechendes Abkommen geschlossen werden, heisst es in dem Bericht. Die Waffenruhe könne bei Bedarf verlängert werden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das Weisse Haus und das US-Aussenministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Unterdessen setzte US-Präsident Donald Trump der Regierung in Teheran ein Ultimatum. Der Iran müsse die Strasse von Hormus bis Dienstagabend wieder öffnen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) der US-Zeitung «Wall Street Journal». Andernfalls drohten dem Land Angriffe auf seine kritische Infrastruktur.
(Reuters)