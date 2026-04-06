Diese ⁠könnte zu einem dauerhaften Ende des Krieges führen, berichtete das ‌Nachrichtenportal Axios am Sonntag (Ortszeit) unter ‌Berufung auf vier US-amerikanische, ​israelische und regionale Insider, die mit den entsprechenden Gesprächen vertraut sind. Diskutiert werde ein Abkommen in zwei Phasen. Zunächst solle die 45-tägige Waffenruhe in ‌Kraft treten, um über ein endgültiges Ende der Kämpfe zu verhandeln.