«Der Index liegt weiterhin unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und die Perspektiven des Sektors bleiben mässig», schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. «Hinsichtlich der Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed gibt es keinen Grund für ein Auspreisen.» Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins auf der nächsten Sitzung um 0,25 Prozentpunkte senken wird.