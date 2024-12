Am Mittwoch war das Passagierflugzeug vom Typ Embraer 190 auf dem Flug von Baku nach Grosny in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau abgestürzt. Dabei starben 38 Menschen, zahlreiche andere überlebten. Das Flugzeug war über ein Gebiet im Süden in Russlands geflogen, in dem das Militär bei der Abwehr ukrainischer Drohnenangriffe aktiv ist. Grosny war in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Luftschläge. An Bord des Flugzeugs waren nach Angaben der Azerbaijan Airlines 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Das westliche Militärbündnis Nato fordert die Aufklärung der Hintergründe des Desasters.