Wie groß der Ansturm auf die USA derzeit ist, zeigen Daten der US-Grenzschutzbehörde. Allein im Haushaltsjahr 2022, also in den zwölf Monaten von Oktober 2021 bis Ende September 2022, wurden 2,2 Millionen Festnahmen an der US-mexikanischen Grenze verzeichnet. Das ist ein Rekord - auch wenn in der Statistik Migranten auftauchen, die im besagten Zeitraum mehrere Versuche unternahmen, die Grenze zu überqueren, und dabei wiederholt aufgegriffen wurden.