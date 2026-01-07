Die ⁠Beschlagnahmungen erfolgen nur wenige Tage, nachdem US-Spezialkräfte bei einem Einsatz in Caracas ‌den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht hatten. Ihm soll dort wegen Drogenhandels der Prozess gemacht werden. US-Präsident Trump ‍hatte am Dienstag erklärt, Washington und die neue Regierung in Caracas unter Interimspräsidentin Delcy Rodriguez hätten eine Vereinbarung über Ölexporte im Wert von bis zu zwei Milliarden Dollar in die USA getroffen. Dies würde ​Lieferungen an China umleiten. Trump fordert von der neuen Führung in Caracas «vollständigen Zugang» für ‍US-Firmen zur Ölindustrie des Landes.