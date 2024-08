Gleichwohl bleiben Zweifel in der Partei bestehen, ob Harris es schaffen kann, Trump in die Schranken zu weisen. Während ihrer Zeit als Vizepräsidentin trat sie wenig in Erscheinung und konnte bei einigen ihr zugewiesenen Themen wie Einschränkung der Migration kaum punkten. Zudem wird befürchtet, dass sie ein Opfer der immer noch vorhandenen Rassen- und Geschlechterdiskriminierung in den Vereinigten Staaten werden könnte.