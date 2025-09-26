«Auf nationaler Ebene sanken nicht nur die makroökonomischen Erwartungen, insbesondere hinsichtlich der Arbeitsmärkte und der Geschäftsbedingungen, sondern auch die persönlichen Erwartungen», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. So hätten sich die Aussichten für das eigene Einkommen und die persönlichen Finanzen eingetrübt. «Die Verbraucher äussern sich weiterhin frustriert über die anhaltend hohen Preise.»