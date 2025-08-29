Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Der US-Präsident fordert die Notenbank schon länger zu Zinssenkungen auf. Zuletzt hat Donald Trump den Druck auf die Notenbank erhöht, indem er die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entliess. Cook geht aber dagegen vor.