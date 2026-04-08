Zudem kündigte Trump einen vollständigen Stopp der Urananreicherung im Iran an. «Es wird keine Urananreicherung geben», schrieb er auf der Plattform. Die USA wollten gemeinsam mit Teheran nukleare Rückstände beseitigen; man werde «den gesamten tief vergrabenen nuklearen »Staub« ausgraben und entfernen», so Trump. Dieser stünde unter strenger Satellitenüberwachung, seit dem Angriff sei «nichts angerührt».