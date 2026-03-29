Die USA lockern nach Worten von ‌US-Präsident ⁠Donald Trump ihre faktische Ölblockade gegen Kuba und lassen einen russischen Tanker die Karibikinsel ⁠ansteuern. «Wenn ein Land jetzt gerade etwas Öl nach Kuba schicken will, habe ich kein Problem damit, ob ‌es nun Russland ist oder nicht», sagte Trump am ‌Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force ​One. LSEG-Daten zur Schiffsverfolgung zufolge ist der mit US-Sanktionen belegte Tanker «Anatoly Kolodkin» auf dem Weg nach Kuba. Er hat bereits kubanische Gewässer erreicht und wird am Montag im Hafen von Matanzas erwartet, wie das offizielle Nachrichtenportal Cubadebate berichtete.