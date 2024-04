Hanwha Qcells ist eine Tochter von Hanwha Corp und der grösste Hersteller von Silizium-Produkten für die Solarindustrie in den USA. Der Konzern betreibt zwei Fabriken in Georgia und hat Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar zugesagt. Seitdem Biden 2022 ein milliardenschweres Förderungspaket - den Inflation Reduction Act - auf den Weg gebracht hat, sind mehr als 40 Werke für Solarausrüstung in den USA geplant.