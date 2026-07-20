«Wir sind stets offen für Diplomatie», sagte der US-Aussenminister Marco Rubio am Sonntagabend (Ortszeit) vor seinem Abflug zum Aussenministertreffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Es müsse aber eine Vereinbarung sein, die Teheran auch bereit sei, einzuhalten. «Wir haben es mehrfach mit dem Iran versucht und werden es auch weiterhin versuchen. Sollte sich diese Tür öffnen, würden wir das begrüssen», ergänzte Rubio.