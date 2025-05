In mehr als 75 Prozent der untersuchten Länder herrsche diesmal eine positivere Meinung von China als von den Vereinigten Staaten, heisst es in einer jährlich erscheinenden Studie zur Wahrnehmung der Demokratie («Democracy Perception Index»), die die Organisation Alliance of Democracies des früheren Nato-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen vor einem Demokratiegipfel in Kopenhagen veröffentlichte.