«Ich halte das für einen echten ⁠Test für die Vereinten Nationen, ob sie handlungsfähig sind», sagte US-Aussenminister Marco Rubio am Dienstag ‌bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Er ‌rief China und Russland dazu auf, ​den Entwurf nicht erneut mit einem Veto zu blockieren. Der Text liegt der Nachrichtenagentur Reuters vor. Er verurteilt mutmassliche iranische Verstösse gegen die geltende Waffenruhe und verlangt von Teheran, Angriffe auf die Handelsschifffahrt sofort einzustellen ‌sowie die Positionen von Seeminen offenzulegen. Der Entwurf sieht zwar keine ausdrückliche Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt vor. Er beruft sich jedoch auf Kapitel ​VII der UN-Charta. Dies ermöglicht dem Sicherheitsrat Massnahmen, die ​von Sanktionen bis zu Militäreinsätzen reichen.