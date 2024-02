Dass die USA drauf und dran sind, die Volksrepublik vom Thron zu stossen, liegt vor allem an den weiter wachsenden Exporten dorthin. Im vergangenen Jahr wurden Waren «Made in Germany» im Wert von fast 158 Milliarden Euro über den Atlantik geliefert - ein Plus von 1,1 Prozent, während die deutschen Gesamtausfuhren um 1,4 Prozent niedriger ausfielen als 2022. Damit erhöhte sich der US-Anteil an den deutschen Exporten auf rund zehn Prozent.