Die USA hätten die Regierung in Seoul aufgefordert, ihre Chiphersteller zu drängen, keine Marktlücke in China zu füllen, sollte Peking dem US-Chiphersteller Micron Geschäfte in China verbieten, berichtete die "Financial Times" am Sonntag. Die Regierung in Seoul solle die Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix entsprechend ermutigen, ihre Verkäufe nach China nicht zu steigern, hiess es. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol steht vor einer Reise in die USA.