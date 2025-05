Für die USA waren unter anderem Finanzminister Bessent und der Handelsbeauftragte Greer in die Schweiz gereist. Vize-Ministerpräsident He Lifeng vertrat die chinesische Seite. «Es ist wichtig zu verstehen, wie schnell wir in der Lage waren, zu einer Einigung zu kommen, was zeigt, dass die Differenzen vielleicht nicht so gross waren, wie man dachte», sagte Greer nach Abschluss der Gespräche. Es habe auch viel Vorarbeit gegeben. Bessent sagte: «Wir werden morgen Einzelheiten bekanntgeben, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Gespräche produktiv waren.»