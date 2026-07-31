Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 5,7 Punkte auf 55,2 Punkte. Ökonomen hatten hingegen mit einer Revision auf 54,0 Punkte gerechnet. In einer ersten Schätzung waren 54,4 Punkte ermittelt worden. Es verbesserten sich die Erwartungen der Konsumenten und noch stärker die Bewertung der aktuellen Lage. Beide Werte übertrafen die Erwartungen.