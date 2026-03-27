Die Auswirkungen des Iran-Kriegs belasten den Konsum in den USA. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 3,3 Punkte auf 53,3 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit Dezember. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 54 Punkte erwartet. In einer ersten Schätzung waren noch 55,5 Punkte ermittelt worden.