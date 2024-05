Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel zum Vormonat um 8,1 Punkte auf 69,1 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit November 2023. Allerdings war der Rückgang nicht so stark, wie in einer ersten Schätzung ermittelt.