Angekündigte Zollerhöhungen machen Sorgen

«Fast ein Drittel der Verbraucher erwähnte spontan Zölle, gegenüber 24 Prozent im Dezember und weniger als 2 Prozent vor der Wahl», sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage, laut einer Mitteilung. «Diese Verbraucher gaben überwiegend an, dass Zollerhöhungen in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weitergegeben werden.» Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf kräftige Zollerhöhungen angekündigt.