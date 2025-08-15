«Die Verschlechterung ist grösstenteils auf die zunehmenden Inflationssorgen zurückzuführen.», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. «Insgesamt bereiten sich die Verbraucher aber nicht mehr auf das Worst-Case-Szenario für die Wirtschaft vor, das im April befürchtet wurde, als die Zölle angekündigt und dann ausgesetzt wurden.» Allerdings rechneten die Verbraucher weiterhin damit, dass Inflation als auch Arbeitslosigkeit in Zukunft zunehmen werden.