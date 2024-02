«Unsere Reaktion hat heute begonnen. Sie wird fortgesetzt zu den Zeiten und an den Orten, die wir für richtig halten», teilte US-Präsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) in einer Erklärung mit. Auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weissen Haus, John Kirby, erklärte: «Es wird weitere Angriffe von uns geben.» Man habe die irakische Regierung vorab darüber informiert, dass es einen Gegenschlag der USA geben werde. Die bisherigen Angriffe bezeichnete er als erfolgreich, weitere Details nannte er nicht. Mit dem Iran habe man seit dem Angriff auf die amerikanischen Soldaten keinen Kontakt gehabt, sagte Kirby und fügte hinzu: «Wir wollen keinen Krieg mit dem Iran.» Hierauf Bezug nehmend erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin: «Wir wollen keinen Konflikt im Nahen Osten oder anderswo, aber der Präsident und ich werden keine Angriffe auf amerikanische Streitkräfte dulden.»