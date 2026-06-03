Die Trump-Regierung sucht damit eine neue rechtliche Grundlage für Zölle, die zuvor von Gerichten teilweise aufgehoben worden waren. Der Oberste Gerichtshof hatte im Februar entschieden, dass sich Trump dabei nicht auf das Notstandsgesetz stützen könne, da die Verhängung von Zöllen grundsätzlich in die Zuständigkeit des Kongresses falle. Die nun vorgeschlagenen Abgaben werden stattdessen mit Bestimmungen des Handelsgesetzes von 1974 begründet und mit dem Kampf gegen Zwangsarbeit gerechtfertigt.