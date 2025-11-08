US-Präsident Donald Trump hat die Teilnahme seines Landes am G20-Gipfel in Südafrika abgesagt und dies mit «Menschenrechtsverletzungen» gegenüber Weissen begründet. Der Gastgeber Südafrika wies am Samstag die Vorwürfe erneut zurück und bedauerte die Absage der USA. Trump selbst hatte bereits seine Teilnahme an der Konferenz der Staats- und Regierungschefs der zwanzig führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) am 22. und 23. November in Johannesburg abgesagt. Darauf war erwartet worden, dass US-Vize-Präsident JD Vance nach Südafrika reist. Aus US-Kreisen verlautete, auch Vance werde nicht an dem Treffen teilnehmen.