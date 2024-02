Früheren Angaben eines Insiders zufolge hat die Regierung in Washington den Kongress und Verbündete in Europa über neue Erkenntnisse zu Russlands nuklearen Fähigkeiten informiert. Diese könnten eine internationale Bedrohung darstellen und stünden in Zusammenhang mit russischen Versuchen zur Entwicklung einer weltraumgestützten Waffe. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Mike Turner, hatte am Mittwoch von einer «ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit» gesprochen und Biden aufgefordert, alle Informationen dazu öffentlich zugänglich zu machen.