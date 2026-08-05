Die chinesische Botschaft in Washington kritisierte die Pläne. Die US-Regierung ‌solle die Zollmassnahmen nach Abschnitt 232 des Trade Expansion Act so schnell wie möglich stoppen und die Bedenken aller Parteien ​durch ​einen Dialog auf Augenhöhe ausräumen, teilte ⁠die Vertretung mit. Die Vorschrift ​ermächtigt den Präsidenten, Importe zu ⁠beschränken, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft ‌werden. Donald Trump hat diese Befugnis genutzt, um Zölle auf Produkte wie Stahl, Autos und Halbleiter zu ‌verhängen. China verfügt über rund 80 Prozent der ​weltweiten Produktionskapazitäten für Solaranlagen.