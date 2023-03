Besorgnis in Washingtoner Korridoren

Dennoch zeigen die Überlegungen hinter den Kulissen, dass es in den Washingtoner Korridoren der Macht Besorgnis gibt. Mittelgrosse Banken fordern ein breiteres Eingreifen der Regierung, nachdem in diesem Monat drei Institute zusammengebrochen sind, als nicht versicherte Einleger ihr Geld abzogen. Eine viertes Bank kämpft noch gegen ein ähnliches Schicksal. Während die US-Grossbanken versuchen, die Finanzen der First Republic Bank zu stützen, fiel die Aktie des Instituts am Montag um weitere 47 Prozent.