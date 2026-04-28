Trump hatte schon vor Wochen erklärt, die USA hätten den Krieg ​gewonnen. Zudem dauert der Konflikt inzwischen sehr viel länger als von Trump öffentlich in ​Aussicht gestellt. Auch scharfe Drohungen Trumps haben den Iran bislang offensichtlich noch ​nicht dazu bringen können, so weit auf den US-Präsidenten zuzugehen, wie sich dieser das wünscht. Trumps Vorgehen hat auch die Kluft zwischen den USA ‌und den meisten Nato-Staaten vertieft. Trump hatte Nato-Länder zur Unterstützung aufgefordert, aber erst nach Beginn des von den USA und Israel begonnenen Krieges. Die Unterstützung war ihm weitgehend verweigert worden, auch mit dem Argument, dass der Bündnisfall der Nato nur für ​den Fall ​gelte, das eines der Mitgliedsländer angegriffen werde. Trump hatte sich ⁠darüber erzürnt gezeigt.