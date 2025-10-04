Die US-Regierung erwägt Insidern zufolge einen Einstieg bei der New Yorker Firma Critical Metals. Das Unternehmen erschliesst in Grönland das grösste Vorkommen an Seltenen Erden. Die Regierung von Präsident Donald Trump verhandele darüber, einen von der Firma beantragten Zuschuss von 50 Millionen Dollar in eine Kapitalbeteiligung umzuwandeln, sagten vier mit den Vorgängen vertraute Personen am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters. Dies würde der Regierung einen Anteil von etwa acht Prozent sichern. Ein hochrangiger Regierungsvertreter spielte die Bedeutung der Gespräche jedoch herunter. «Hunderte von Unternehmen wenden sich an uns und versuchen, die Regierung zu einer Investition in ihre Projekte für kritische Rohstoffe zu bewegen», sagte er. «Es gibt derzeit absolut nichts Konkretes mit diesem Unternehmen.» Critical Metals war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.