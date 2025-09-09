Die Daten könnten die US-Notenbank Fed darin bestärken, bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Leitzinsen zu senken. Fed-Chef Jerome Powell räumte kürzlich ein, dass die Risiken für den Arbeitsmarkt zugenommen haben, und zwei seiner Kollegen sprachen sich dafür aus, die Kreditkosten im Juli zu senken.