Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, wies die US-Darstellung am Abend als "Tratsch und Spekulationen" zurück. "Jeder weiss, dass Nordkorea schon seit langem keine Waffen mehr an Russland liefert", hiess es in einer Erklärung des Verbündeten von Präsident Wladimir Putin. "Es hat niemals derartige Bemühungen gegeben." Auch das nordkoreanische Aussenministerium erklärte am Freitag, es seien niemals Waffengeschäfte mit Russland vollzogen worden. "Die Falschmeldung der japanischen Medien, (Nordkorea) habe Russland Munition angeboten, ist das absurdeste Ablenkungsmanöver", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur eine Mitteilung. Sie sei "keinerlei Kommentar oder Interpretation wert".