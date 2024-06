Putin hatte am Freitag als Voraussetzung für Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kiew die Anerkennung von vier ukrainischen Regionen als russisch sowie den Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft genannt. Die Ukraine sowie westliche Verbündete hatten dies als unannehmbar zurückgewiesen. Scholz sagt, er sei klar, dass Putin seinen Vorstoss mit Blick auf die Konferenz gemacht habe. Am Samstag warf die Regierung in Moskau dem Westen vor, nicht konstruktiv auf die Vorschläge Putins reagiert zu haben.