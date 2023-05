Im April kamen 253'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 180'000 gerechnet. Allerdings fiel der Stellenaufbau im März nicht so kräftig aus wie ursprünglich gemeldet - die Zahl wurde vom Ministerium auf 165'000 von 236'000 eingedampft. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote fiel im April zudem auf 3,4 von 3,5 Prozent im März. Experten hatten einen leichten Anstieg erwartet.