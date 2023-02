Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe kletterten in den USA im Januar gegenüber dem Vormonat um 8,1 Prozent. Das teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit Juni 2020. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fielen die Hausverkäufe unbereinigt um 22,4 Prozent.