Das US-Militär hatte am Sonntag mitgeteilt, eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet zu haben. Als Grund nannte es einen Angriff der iranischen Revolutionsgarden ‌auf ein unter der Flagge Zyperns fahrendes Containerschiff in der Strasse von Hormus. Die Marine der Revolutionsgarden erklärte ihrerseits, sie habe ein Schiff gestoppt, weil es «durch das Abschalten seiner Systeme die Sicherheit im Seeverkehr ​gefährdet» habe.