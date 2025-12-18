Im Dokument steht, die USA hätten die Erwartung, bis zum 31. März 2026 ein rechtlich-verbindliches Zoll-Abkommen mit der Schweiz auszuhandeln. Die rückwirkende Senkung von 39 Prozent auf 15 Prozent sei «unter der Voraussetzung und Erwartung» vorgenommen worden, dass die Absichtserklärung vom 14. November rasch in ein bilaterales Abkommen umgegossen werde.