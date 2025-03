Gute Argumente - unklare Reaktion

«Wir haben gute Argumente. Und wir machen schon lange genau das, was sich Präsident Trump wünscht», so Budliger Artieda weiter. So stehe die Schweiz bei ausländischen Investitionen in den USA auf Platz sechs. Zudem hätten Schweizer Unternehmen in den USA fast eine halbe Million Jobs mit einem sehr hohen Einkommen von durchschnittlich 131'000 Dollar pro Stelle geschaffen.