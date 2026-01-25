In der Vergangenheit aber habe die Bundesregierung Entwicklungsgelder ungezielt ausgeschüttet - «und echter Wandel entstand selten». Statt Altruismus müsse sie die eigenen Interessen in den Vordergrund rücken. «Jedes Programm muss einen messbaren Mehrwert für beide Seiten schaffen - für Geber und Nehmer», regte Schularick an. Sein Institut hat ein Konzept für eine neue Entwicklungspolitik vorgelegt.