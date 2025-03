US-Präsident Trump will den Krieg nach eigenen Angaben so schnell wie möglich beenden. Die Chancen darauf stünden gut, meinte er vor den Treffen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der Putin in den vergangenen Wochen in Moskau getroffen hatte, meinte: «Ich habe das Gefühl, er (Putin) will Frieden.» Der Kreml allerdings dämpfte die Erwartungen. Sprecher Dmitri Peskow sagte: «Wir stehen erst am Anfang dieses Wegs.»