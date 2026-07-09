Die Angriffe ​seien eine Reaktion auf einen Angriff auf drei Frachtschiffe in der Meerenge vom Dienstag, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando (Centcom) mit. «Dies ist die Vergeltung für die gestrige Bombardierung von Schiffen durch den Iran. Wenn es wieder passiert, wird es viel schlimmer werden!», schrieb Trump ‌auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran drohte seinerseits mit einem «massiven Angriff» auf US-Stützpunkte in der Region, wie die dem obersten Sicherheitsrat nahestehende Agentur Nournews unter Berufung auf eine Militärquelle meldete. «Der aggressive Feind ​und seine Komplizen werden schwer bestraft werden», schrieb Mohsen Rezaei, ein ranghoher ​Berater des obersten Führers Ajatollah Modschtaba Chamenei, auf der ​Plattform X.