Ziel sei es, die strategisch wichtige Strasse von Hormus für die Schifffahrt offen zu halten, teilte das Militär mit. Iranische Medien berichteten von Explosionen und Stromausfällen in mehreren Städten an der Südküste des Landes, darunter in der Hafenstadt Bandar Abbas. Ein Feuerwehrmann sei bei einem Angriff auf einen Flughafen getötet worden.
Die Angriffe seien eine Reaktion auf einen Angriff auf drei Frachtschiffe in der Meerenge vom Dienstag, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando (Centcom) mit. «Dies ist die Vergeltung für die gestrige Bombardierung von Schiffen durch den Iran. Wenn es wieder passiert, wird es viel schlimmer werden!», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran drohte seinerseits mit einem «massiven Angriff» auf US-Stützpunkte in der Region, wie die dem obersten Sicherheitsrat nahestehende Agentur Nournews unter Berufung auf eine Militärquelle meldete. «Der aggressive Feind und seine Komplizen werden schwer bestraft werden», schrieb Mohsen Rezaei, ein ranghoher Berater des obersten Führers Ajatollah Modschtaba Chamenei, auf der Plattform X.
Die jüngste Eskalation schmälert die Hoffnungen auf ein dauerhaftes Friedensabkommen auf Basis einer am 17. Juni unterzeichneten Absichtserklärung. Auf die Frage vor einem Nato-Gipfel in der Türkei, ob das Abkommen beendet sei, sagte Trump: «Für mich ist es beendet. Ich will mit ihnen nichts zu tun haben.» Er halte die Iraner für «sehr unehrenhafte Leute». Gleichzeitig sagte der Präsident jedoch, er erwarte keine Rückkehr zu einem umfassenden Krieg. Der Iran hatte zuvor mitgeteilt, er habe als Reaktion auf frühere US-Angriffe amerikanische Militärstandorte in Bahrain und Kuwait angegriffen.
(Reuters)