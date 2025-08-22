Die Regierung in Washington hatte angedeutet, als Gegenleistung für Subventionen aus dem sogenannten Chips Act Aktienpakete von Technologiefirmen übernehmen zu wollen. Trump hatte jüngst noch den Rücktritt des neuen Firmenchefs Lip-Bu Tan gefordert. Intel hatte 2024 einen Jahresverlust von 18,8 Milliarden Dollar verzeichnet.