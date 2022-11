Das US-Finanzministerium teilte am Donnerstag mit, dass bis Juni 2022 kein wichtiger Handelspartner der Vereinigten Staaten seine Wechselkurse manipuliert habe, um sich unfaire Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Gleichzeitig hiess es in dem halbjährlichen Bericht, das Finanzministerium werde mit der Schweiz bezüglich ihrer Währungspraktiken in engem Kontakt bleiben. Die Schweiz stand zuletzt auf der "Beobachtungsliste" der USA.