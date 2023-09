Parallel zu Deutschland nimmt in den USA die Diskussion um ein Komplett-Verbot chinesischer Bauteile in Telekom-Netzen Fahrt auf. Die geplante Wiedereinführung der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausgesetzten Regeln zur Netzneutralität könnten der Telekom-Aufsicht FCC das dafür notwendige Werkzeug an die Hand geben, sagte Behördenchefin Jessica Rosenworcel am Donnerstag (Ortszeit). Ihr Haus hatte bereits im vergangenen November den Import und Verkauf von Komponenten der umstrittenen chinesischen Zulieferer Huawei und ZTE wegen «unakzeptabler Risiken» für die nationale Sicherheit der USA verboten.