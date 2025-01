Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg zum Vormonat um 2,0 Punkte auf 54,1 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 53,5 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten.