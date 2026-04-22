Damit wolle Washington die Regierung in Bagdad ‌zwingen, vom Iran unterstützte Milizen im Land zu zerschlagen, berichtet das «Wall ​Street Journal» unter Berufung auf ​irakische und ​US-Regierungsvertreter. Das US-Finanzministerium blockiere eine Bargeldsendung von ‌fast 500 Millionen Dollar aus irakischen Ölverkäufen.

Zudem setze Washington die ​Finanzierung ​von Programmen ⁠zur Terrorbekämpfung und zur ​militärischen Ausbildung aus, ⁠bis die Milizen ihre Angriffe ‌einstellen. Die Nachrichtenagentur Reuters kann den Bericht zunächst ‌nicht unabhängig überprüfen.

(Reuters)